Киевское управление СБУ подняли по тревоге с оружием

СБУ. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n158155-kievskoe-upravlenie-sbu-podnyali-po-trevoge-s-orujiem.html

Ракурс

Николай Чаус, судья-беглец, которого похитили в Молдове, поднял переполох в украинских правоохранительных органах.

Как стало известно «Ракурсу», из-за задержания экс-судьи Николая Чауса глава Службы безопасности Украины (СБУ) дал приказ по тревоге поднять столичное управление СБУ с получением оружия.

До этого мы сообщали, что автобусы СБУ с Чаусом преследовали два автомобиля — «Форд транзит» и «Рено». Преследователи называли себя сотрудниками НАБУ, угрожали оружием представителям СБУ и требовали отдать Чауса.

Напомним, Николай Чаус, которого в апреле похитили в Кишиневе, сдался властям, но сотрудники СБУ отбили его в полиции и вывезли в неизвестном направлении. Судья-коррупционер находится в розыске Национального антикоррупционного бюро. Его задержал наряд полиции, чтобы передать следователю органа — НАБУ.

Детективы НАБУ якобы немедленно обратились в полицию с требованием задержать сбежавшего преступника. Теперь разыскивают и сотрудников СБУ, которые похитили Чауса у полиции. В НАБУ требуют передать Чауса им.