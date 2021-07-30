Київське управління СБУ підняли по тривозі зі зброєю

СБУ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n158155-kyyivske-upravlinnya-sbu-pidnyato-po-tryvozi-zi-zbroieu.html

Ракурс

Микола Чаус, суддя-втікач, якого викрали в Молдові, зчинив переполох в українських правоохоронних органах.

Як стало відомо «Ракурсу», через затримання екс-судді Миколи Чауса, голова Служби безпеки України (СБУ) видав наказ по тривозі підняти столичне управління СБУ з отриманням зброї.

До цього ми повідомляли, що автобуси СБУ з Чаусом переслідували дві автівки — «Форд транзит» і «Рено». Переслідувачі називали себе співробітниками НАБУ, погрожували зброєю представникам СБУ та вимагали віддати суддю-втікача Чауса.

Нагадаємо, Микола Чаус, якого у квітні викрали в Кишиневі, здався владі, але співробітники СБУ відбили його в поліції та вивезли в невідомому напрямку. Суддя-корупціонер перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Його затримав наряд поліції, аби передати слідчому органу — НАБУ.

Детективи НАБУ нібито негайно звернулися в поліцію з вимогою затримати втікача злочинця. Тепер розшукують і співробітників СБУ, які викрали Чауса в поліції. У НАБУ вимагають передати Чауса їм.