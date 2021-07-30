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Ракурс
СБУ. Фото: прес-служба

Київське управління СБУ підняли по тривозі зі зброєю

30 лип 2021, 20:38
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Микола Чаус, суддя-втікач, якого викрали в Молдові, зчинив переполох в українських правоохоронних органах.

Як стало відомо «Ракурсу», через затримання екс-судді Миколи Чауса, голова Служби безпеки України (СБУ) видав наказ по тривозі підняти столичне управління СБУ з отриманням зброї.

До цього ми повідомляли, що автобуси СБУ з Чаусом переслідували дві автівки — «Форд транзит» і «Рено». Переслідувачі називали себе співробітниками НАБУ, погрожували зброєю представникам СБУ та вимагали віддати суддю-втікача Чауса.


Нагадаємо, Микола Чаус, якого у квітні викрали в Кишиневі, здався владі, але співробітники СБУ відбили його в поліції та вивезли в невідомому напрямку. Суддя-корупціонер перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро. Його затримав наряд поліції, аби передати слідчому органу — НАБУ.

Детективи НАБУ нібито негайно звернулися в поліцію з вимогою затримати втікача злочинця. Тепер розшукують і співробітників СБУ, які викрали Чауса в поліції. У НАБУ вимагають передати Чауса їм.

Джерело: Ракурс


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