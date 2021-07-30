Частоту падіння астероїдів-вбивць визначили вчені

Астероїд. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158156-chastotu-padinnya-asteroyidiv-vbyvc-vyznachyly-vcheni.html

Ракурс

Палеонтологи оцінили частоту падіння на Землю великих астероїдів, які здатні породжувати масові вимирання.

З’ясувалося, що тіла з діаметрами понад 10 км стикаються з нашою планетою один раз на 250−500 млн років. Про це повідомляє журнал Icarus.

Дослідники з Південно-західного дослідницького інституту завдяки суперкомп’ютеру Pleaides побудували динамічну модель навколоземних астероїдів із діаметрами понад п’ять кілометрів, яка відстежила траєкторії 130 тис. небесних тіл упродовж сотень мільйонів років.

З’ясувалося, що за один мільярд років із Землею стикаються 16−32 астероїди з діаметром понад п’ять кілометрів і два-чотири тіла з діаметром понад 10 км. Водночас майже 60% таких тіл будуть темними через велику кількість вуглецю, примітивними астероїдами, які спочатку перебували на орбітах у середній і зовнішньої частини Головного пояса.

Саме таким тілом і був прабатько Чиксулуба, який вбив динозаврів. У середньому тіло такого масштабу стикається з нашою планетою один раз у 250−500 млн років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Організації Об'єднаних Націй повідомили про значну кількість астероїдів, що загрожують Землі. Зараз людству відомо лише близько 40% великих і малих небесних тіл, зокрема й комет, які перетинають орбіту нашої планети.