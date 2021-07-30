У Зеленського відреагували на затримання Чауса. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158157-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-zatrymannya-chausa.html

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Микола Чаус, екс-суддя часів президента-втікача Віктора Януковича, вчинив переполох у правоохоронних органах та посварив Службу безпеки України (СБУ) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що справа екс-судді Миколи Чауса не має ніякого стосунку до Офісу президента (ОП). Про це повідомляє «Українська правда».

За його словами, історія з Чаусом має отримати чітку правову відповідь, яка є «юридично коректною і прозорою». Він наголосив, що деталі зникнення екс-судді і його раптової появи на Вінниччині мають бути детально встановлені правоохоронцями. Також він додав, що з огляду на резонансність справи, нею має займатися СБУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Микола Чаус, якого у квітні викрали в Кишиневі, здався владі, але співробітники СБУ відбили його в поліції та вивезли в невідомому напрямку. Суддя-корупціонер перебуває в розшуку Національного антикорупційного бюро, через що НАБУ влаштували змагання за Чауса зі спецслужбовцями СБУ.

Київське управління СБУ підняли по тривозі зі зброєю через конфлікт із НАБУ. Наразі Чауса доставили до слідчого ізолятору СБУ в Києві.

Джерело: Українська правда