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Ракурс
Милованов і Данилюк. Фото: Сегодня

Милованов розповів, чому побився з Данилюком

31 лип 2021, 16:24
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Тимофій Милованов, екс-міністр економіки та радник голови Офісу президента, розповів, чому побився з екс-секретарем Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександром Данилюком на його дні народження.

Він заявив, що вдарив його, бо Данилюка не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це стало відомо з Facebook-сторінки Милованова.

Учора Олександр Данилюк вдарив мене. Що відбулось якщо забути про прізвища? Кандидат на голову БЕБ запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору голови. І вдарив його. Чому? Бо кандидату не сподобалося рішення комісії про його відсторонення від конкурсу, — заявив Милованов.

Він зауважив, що Данилюк вважає себе «реформатором», хоча він чинив тиск на комісію як «гопнік».

Дописи Милованова. Скріншот: Facebook

Подумайте, чи хочете ви мати головою БЕБ людину, яка б‘ється замість того, щоби правильно заповнити документи або піти в суд оскаржити рішення про відмову в допуску до конкурсу, якщо вона вважає себе правою, — додав радник голови ОП.


Також, за його словами, кандидати, яких не допустили, будуть намагатися дискредитувати конкурс через використання недоброчесних правоохоронців і про це йому казав сам Данилюк. Милованов запевняє, що вони з Данилюком друзі, і він не знав про рішення комісії, коли приймав запрошення на день народження.

Він також додав, що спочатку розмова з Данилюком була конструктивною, а потім він став неадекватним.

Джерело: Ракурс


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