Милованов розповів, чому побився з Данилюком

Милованов і Данилюк. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n158175-mylovanov-rozpoviv-chomu-pobyvsya-z-danylukom.html

Ракурс

Тимофій Милованов, екс-міністр економіки та радник голови Офісу президента, розповів, чому побився з екс-секретарем Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександром Данилюком на його дні народження.

Він заявив, що вдарив його, бо Данилюка не допустили до конкурсу на главу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це стало відомо з Facebook-сторінки Милованова.

Учора Олександр Данилюк вдарив мене. Що відбулось якщо забути про прізвища? Кандидат на голову БЕБ запросив до себе на день народження голову конкурсної комісії з відбору голови. І вдарив його. Чому? Бо кандидату не сподобалося рішення комісії про його відсторонення від конкурсу, — заявив Милованов.

Він зауважив, що Данилюк вважає себе «реформатором», хоча він чинив тиск на комісію як «гопнік».

Подумайте, чи хочете ви мати головою БЕБ людину, яка б‘ється замість того, щоби правильно заповнити документи або піти в суд оскаржити рішення про відмову в допуску до конкурсу, якщо вона вважає себе правою, — додав радник голови ОП.



Також, за його словами, кандидати, яких не допустили, будуть намагатися дискредитувати конкурс через використання недоброчесних правоохоронців і про це йому казав сам Данилюк. Милованов запевняє, що вони з Данилюком друзі, і він не знав про рішення комісії, коли приймав запрошення на день народження.

Він також додав, що спочатку розмова з Данилюком була конструктивною, а потім він став неадекватним.