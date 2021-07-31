Погода на завтра. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158174-magnitna-burya-grozy-i-grad-pogoda-na-1-serpnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 серпня очікується переважно сонячна та тепла, місцями можливі грози. На заході стане прохолодніше через опади, південь залишатиметься найгарячішою точкою на карті. Температура повітря досягне позначки +34°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +28° до +34°. Вітер обіцяють південний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 1 серпня прогнозується сонячна та тепла, без опадів. Вночі температура повітря опуститься до позначки +18°, а вдень триматиметься на рівні від +29° до +31° тепла.

Погода в Харкові зустріне високими градусами. Температура повітря вночі досягне позначки від +17° до +19°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +34°.

Погодні умови в Одесі очікуються спекотні та сонячні. Місто вдень прогріється до +34°, вночі стовпчики термометрів покажуть +22°.

Погода у Львові прогнозується дощова, місцями вдарить блискавка. Температурні показники будуть такими: уночі +16…+18° тепла, а вдень +27…+29° тепла.

Погода в Карпатах 1 серпня буде дощовою, можливі шквали та грози. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +17° до +19° тепла, а вдень температура сягне +33° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 серпня очікується неспокійна, вируватиме легка магнітна буря.