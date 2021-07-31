Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n158174-magnitnaya-burya-grozy-i-grad-pogoda-na-1-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 1 августа ожидается преимущественно солнечная и теплая, местами возможны грозы. На западе станет прохладнее из-за осадков, юг будет оставаться горячей точкой на карте. Температура воздуха достигнет отметки +34°.

Днем столбики термометров покажут от +28° до +34°. Ветер обещают южный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 августа прогнозируется солнечная и тепла, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до отметки +18°, а днем будет держаться на уровне от +29° до +31° тепла.

Погода в Харькове встретит высокими градусами. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +17° до +19°, а днем столбики термометра застынут на уровне +34°.

Погодные условия в Одессе ожидаются жаркие и солнечные. Город днем прогреется до +34°, ночью столбики термометров покажут +22°.

Погода во Львове прогнозируется дождливая, местами ударит молния. Температурные показатели будут следующими: ночью +16…+18° тепла, а днем +27…+29° тепла.

Погода в Карпатах 1 августа будет также дождливой, возможны шквалы и грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут от +17° до +19° тепла, а днем температура достигнет +33° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 1 августа ожидается неспокойная, будет бушевать легкая магнитная буря.