Николай Чаус. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n158173-chaus-sam-prishel-k-nam-sbu.html

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Николай Чаус, задержанный экс-судья, получает медицинскую помощь. О состоянии Чауса сообщили его жене.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что судья-беглец сам обратился в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Там рассказали, что сейчас устанавливают обстоятельства похищения экс-судьи Николая Чауса, лишения его свободы и ищут лиц, которые это совершили. В ведомстве отметили законность действий по делу с задержанием бывшего судьи, опровергнув заявления о его похищении.

Там напомнили, что с мая 2021 года расследуют уголовное дело по факту похищения судьи Чауса и его незаконной переправки через границу.

СБУ отметили, что к ним на горячую линию обратилось лицо, которое сообщило, что в одном из поселковых советов Винницкой области появился человек, представившийся Николаем Чаусом и попросивший вызвать именно сотрудников СБУ.

Впоследствии следователи СБУ получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

Напомним, ранее мы сообщали, что адвокат Николая Чауса, бывшего судьи-коррупционера, который «странным образом» попал в Украину из Молдовы, заявил, что правоохранительные органы до сих пор не вышли с ним на связь и не пустили его к клиенту, которого в июле якобы обнаружили в винницком селе.