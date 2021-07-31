Адвокат Чауса прокомментировал «соревнования» СБУ и НАБУ за экс-судью

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Адвокат Николая Чауса, бывшего судьи-коррупционера, который «странным образом» попал в Украину из Молдовы, заявил, что правоохранительные органы до сих пор не вышли с ним на связь и не пустили его к клиенту, которого в июле якобы обнаружили в винницком селе.

Со мной по сей день никто не контактировал… На сегодняшний момент никто не обращался и не сообщал, что где-то он (Чаус — ред.) нашелся, или его куда-то будут доставлять, — цитирует защитника Ростислава Кравца УНН.

По словам адвоката, он направил во все необходимые структуры и организации сообщения с просьбой указать местонахождение задержанного.

Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним, — указал другой адвокат экс-служителя Фемиды Александр Вишневый в комментарии УП.

Служба безопасности Украины официально так и не подтвердила, что Чаус у них. В то же время Национальное антикоррупционное бюро 30 июля обнародовало видео преследования авто СБУ с Чаусом.

Между тем адвокат отмечает, что в случае процессуальных действий СБУ или НАБУ обязаны сообщить об этом защитникам.

Напомним, в пятницу СМИ писали, что скандального экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса доставили в Киев. Он якобы находится в здании на Аскольдовом переулке, где расположен следственный изолятор СБУ. Ранее НАБУ опубликовало обращение к «неназванным правоохранителям» с призывом передать Чауса детективам. Однако в Офисе президента заявили, что, учитывая резонансность дела Чауса, обеспечить его безопасность должно СБУ.

9 августа 2016 года судью Чауса уличили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тыс. долл., которые он хранил в стеклянных банках.

Источник: УП, УНН.