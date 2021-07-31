Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Шварценеггер показал, какой «странный» подарок хочет на именины

Шварценеггер показал, какой «странный» подарок хочет на именины (ФОТО)

31 июл 2021, 11:30
999

Арнольд Шварценеггер, всемирно известный актер и бывший губернатор Калифорнии, 30 июля отпраздновал 74-й день рождения. На свои именины он решил заняться пропагандой добра.

Читатели Шварценеггера получили письмо, в котором актер попросил делать добрые дела. Это, по его словам, будет лучшим подарком на день рождения.

Один раз в месяц вместо того, чтобы думать о «себе», думайте о «нас»… Это может быть что угодно — обратитесь к соседу и скажите, что вы рядом, если что-то нужно; запишитесь волонтером в внешкольную программу; помогите ребенку овладеть предметом, в котором вы хорошо понимаете; помогите кому-то с покупками; научите кого играть в шахматы; соберите мусор в парке или на пляже; поддержите друга в трудные времена; или если кто-то не может добраться до пункта вакцинации, подвезите его. Сделайте одну единственную вещь, — попросил Шварценеггер.


Актер также отметил, что не обязательно ограничиваться одним хорошим поступком, а делать «столько, сколько угодно, но один — это хорошее начало».

По его словам, за такой подарок он будет на самом деле благодарен. Шварценеггер добавил, что лично с помощью Zoom поблагодарит первых 10 людей, которые напишут ему о своих добрых деяниях.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров