Взрыв на шахте Ахметова - один горняк погиб, много пострадавших

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Ракурс

Взрыв на шахте, принадлежащей шахтоуправлению «Покровское» (группа «Метинвест» Рината Ахметава) прогремел 31 июля в поселке Удачное Донецкой области. В результате инцидента пострадали 10 горняков. Впоследствии стало известно о смерти одного из них.

Взрыв произошел в 5.12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м на шахте, принадлежащей ЗАО «Шахтоуправление „Покровское“». По предварительным данным, пострадали 10 шахтеров, они госпитализированы в Центральную районную больницу Покровска, — сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Информации об их состоянии в ГСЧС нет. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В то же время группа «Метинвест» обнародовала заявление о том, что в результате взрыва на шахте пострадали четыре работника шахтоуправления и шесть сотрудников подрядной организации.

Пострадало 10 человек: четыре работника шахтоуправления и шесть работников подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. От полученных травм в больнице умер один человек — работник подрядной организации. Остальные люди, которые находились в шахте в момент взрыва, — под контролем врачей, — говорится в заявлении группы компаний.



Создана комиссия по расследованию причин аварии.

Напомним, в этом году группа «Метинвест» приобрела дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля — «Покровской угольной группы». В состав приобретенных активов входят шахтоуправление «Покровское» и Свято-Варваринская обогатительная фабрика. Совместно эти предприятия добывают уголь, ведут его обогащение и продают в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей.