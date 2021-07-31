Украина с удовольствием имплементирует «формулу Штайнмайера» - Резников

https://racurs.ua/n158163-ukraina-s-udovolstviem-implementiruet-formulu-shtaynmayera-reznikov.html

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«Формулу Штайнмайера» может имплементировать в свое законодательство Украина в случае, если это будет единственным условием для начала урегулирования войны на Донбассе.

Такое мнение высказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Интерфакс-Украина». По его словам, для имплементации формулы, которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса до возвращения контроля над границей, надо вставить ее в текст закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который действует с 2015 года.

Нет никаких проблем. Если это единственное условие, я уверен Украина с удовольствием на него пойдет, — отметил Резников.

Он также подчеркнул, что имплементацию «формулы Штайнмайера» должна обсуждать политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы, однако Кремль и подконтрольные России террористы настаивают еще и на переформатировании украинского закона об особом статусе Донбасса.

Дилемма: либо мы не должны их слушать, а взять и имплементировать формулу Штайнмайера — тогда не будет ли это считаться нарушением процедур «Комплекса мер»? Это вопрос к нашим европейским партнерам — если вы просите нас имплементировать формулу на уровне главы государства — означает ли это, что нужно прекратить соответствующие консультации в ТКГ? Что дальше? Что сделает Кремль в ответ для исполнения своей части Минских соглашений? Вопрос риторический, — рассуждает Резников.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину имплементировать «формулу Штайнмайера».

Так называемую «формулу Штайнмайера» предложил немецкий политик и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который настаивает на проведении местных выборов на подконтрольных России ОРДЛО якобы под наблюдением ОБСЕ. Также «формула» предусматривает предоставление временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после выборов — предоставление постоянного особого статуса оккупированным РФ территориям. Кроме этого, «формула», вероятно, регламентирует амнистию террористам и предоставление подконтрольным РФ сепаратистам статуса «народной милиции».

В 2019 году в Киеве и ряде других городов прошли массовые акции протеста против «формулы Штайнмайера». Многие украинцы видят в таком плане капитуляцию Украины.

Источник: «Интерфакс-Украина»