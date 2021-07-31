Сколько украинцев имеют антитела к коронавирусу - данные Минздрава

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Наличие антител к коронавирусу у граждан Украины оценил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Согласно предварительным результатам исследования, 40,5% украинцев уже имеют антитела к SARS-CoV-2.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Там отметили, что по состоянию на июнь-июль у 40,5% участников исследования выявили определяемые антитела класса IgG к одному из белков коронавируса. На сегодня этот показатель следует воспринимать как минимальный. Ученые считают, что реальный показатель может быть значительно выше. На результаты исследования влияло то, что часть людей имеют антитела к другому белку коронавируса, у некоторых участников исследования антитела могли исчезнуть или же их циркуляция в организме была на крайне низком уровне для выявления лабораторными методами.

Наличие антител к коронавирусу, который вызывает COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличие иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодня неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются, — отметили в ЦОЗ.

Все эти аспекты ученые будут учитывать при углубленном анализе результатов исследования. Исследовательская команда планирует подготовить полный отчет в сентябре 2021 года.