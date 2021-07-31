Скільки українців мають антитіла до коронавірусу - дані МОЗ

https://racurs.ua/ua/n158162-skilky-ukrayinciv-maut-antytila-do-koronavirusu-dani-moz.html

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Наявність антитіл до коронавірусу в українців оцінив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я. За попередніми результатами дослідження, 40,5% громадян нашої країни вже мають антитіла до SARS-CoV-2.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я.

Там зазначили, що станом на червень-липень у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу. Поки що цей показник варто сприймати як мінімальний. Науковці вважають, що реальний показник може бути значно більшим. На результати дослідження впливало те, що частина людей мають антитіла до іншого білка коронавірусу, в деяких учасників дослідження антитіла могли зникнути або ж їхня циркуляція в організмі була на вкрай низькому рівні для виявлення лабораторними методами.

Наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються, — наголосили у ЦГЗ.

Усі ці аспекти науковці враховуватимуть під час поглибленого аналізу результатів дослідження. Дослідницька команда планує підготувати повний звіт у вересні 2021 року.