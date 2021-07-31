Ціну гектара землі і кількість укладених угод назвало Мінагрополітики

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Ціну одного гектара землі в Україні та кількість угод з продажу земельних ділянок, які вже вдалося укласти у липні, назвали у Міністерстві агрополітики.

За словами міністра Романа Лещенка, за 30 днів роботи ринку уклали 2 тис. 901 угоду про продаж землі. Загалом продали 5 тис. 324 га на загальну суму 210 млн грн. Це означає, що лише один із двох тисяч власників паїв вирішив їх продати.

Тобто за перший місяць дії ринку землі середня ціна за український гектар становить 40 тис. грн. Наразі найбільше землі придбали у Полтавській, Тернопільській та Кіровоградській областях, — розповів міністр.

Нагадаємо, торік 31 березня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроект про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів. Ринок землі офіційно запрацював з 1 липня 2021 року і не діятиме на окупованих територіях.

Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи — громадяни України — і не більше ніж 100 га в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи. Питання продажу землі іноземцям вирішуватиметься на всеукраїнському референдумі.