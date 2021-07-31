Стоимость гектара земли и число заключенных сделок назвало Минагрополитики

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Стоимость одного гектара земли в Украине и количество сделок по продаже земельных участков, которые уже удалось заключить в июле, назвали в Министерстве агрополитики.

По словам министра Романа Лещенко, за 30 дней работы рынка заключили 2 тыс. 901 сделку о продаже земли. Всего продали 5 тыс. 324 га на общую сумму 210 млн грн. Это означает, что только один из двух тысяч владельцев паев решил их продать.

То есть за первый месяц открытия рынка земли средняя цена за украинский гектар составляет 40 тыс. грн. На сегодня больше всего земли приобрели в Полтавской, Тернопольской и Кировоградской областях, — рассказал министр.

Напомним, в прошлом году 31 марта Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработал с 1 июля 2021 года и не будет действовать на оккупированных территориях.

Первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины — и не более 100 га в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на всеукраинском референдуме.