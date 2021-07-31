Большинство зараженных штаммом «Дельта» в США прошли вакцинацию - исследование

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Штамм «Дельта» коронавируса способен инфицировать полностью вакцинированных людей. Такой вывод сделали в Центре по контролю и профилактике заболеваемости (CDC) США на основе исследования, проведенного в июле на территории штата Массачусетс.

Там три четверти инфицирований SARS-CoV-2 зафиксировали после нескольких крупных мероприятий. При этом большинство посетителей завершили полную иммунизацию от коронавируса. Это указывает на высокую трансмиссивность (передачу) штамма «Дельта», информирует CDC в обновленном пресс-релизе 30 июля.

В округе Барнстейбл после массовых мероприятий зарегистрировали 469 больных, 74% из которых были вакцинированы. 133 случая инфицирования ученые изучили более тщательно. По данным исследования, в 90% речь идет о «Дельта"-варианте (B.1.617.2) коронавируса.

Американские исследователи указывают, что, вероятно, эта мутация SARS-CoV-2 может передаваться и от полностью вакцинированных людей. Глава CDC Рошель Валенски назвала исследования тревожными и указала на новые рекомендации, которые распространяются на полностью вакцинированных лиц. Так, в районах с высоким уровнем заболеваемости они вынуждены будут носить маски.

Теперь полностью вакцинированные люди опять должны носить маски во всех общественных местах в районах со значительным или высоким уровнем передачи инфекции. В других регионах эта рекомендация касается только тех вакцинированных людей, которые имеют ослабленный иммунитет, или подвержены повышенному риску тяжелого COVID-19, — указывает инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, CDC рекомендует в США носить маски в учебных заведениях сотрудникам, ученикам и посетителям независимо от статуса вакцинации. Вместе с тем, полностью вакцинированным людям не нужно тестироваться до и после путешествий или сидеть на карантине.

Изменение рекомендаций связано с тем, что полностью вакцинированные люди, инфицированные вариантом «Дельта», могут передавать вирус другим. Кроме того, лица с ослабленным иммунитетом могут иметь сниженный иммунный ответ на вакцины от COVID-19 и должны соблюдать все меры безопасности независимо от статуса вакцинации, — заключает Голубовская.

Вместе с тем, американцам советуют не отказываться от активного отдыха на открытом воздухе.