Більшість інфікованих штамом «Дельта» у США мали щеплення — дослідження

https://racurs.ua/ua/n158160-bilshist-infikovanyh-shtamom-delta-u-ssha-maly-scheplennya-doslidjennya.html

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Штам «Дельта» коронавірусу здатен інфікувати повністю вакцинованих людей. Такий висновок зробили у Центрі по контролю і профілактиці захворюваності (CDC) США на основі дослідження, проведеного у липні на території штату Массачусетс.

Там три чверті інфікувань SARS-CoV-2 зафіксували після кількох великих заходів. При цьому більшість відвідувачів заходів завершили повну імунізацію від коронавірусу. Це вказує на високу трансмісивність (передачу) штаму «Дельта», інформує CDC в оновленому прес-релізі 30 липня.

В окрузі Барнстейбл після масових заходів зареєстрували 469 хворих, 74% з яких вже пройшли вакцинацію. 133 випадки інфікування були вивчені ретельніше. За даними дослідження, у 90% йдеться про «Дельта"-варіант (B.1.617.2) коронавірусу.

Американські науковці вказують, що, ймовірно, ця мутація SARS-CoV-2 може передаватися і від повністю вакцинованих людей. Очільниця CDC Рошель Валенська назвала дослідження тривожним і вказала на нові рекомендації, які поширюються на повністю вакцинованих осіб. Так, у районах з високим рівнем захворюваності вони змушені будуть носити маски.

Тепер повністю вакциновані люди знову повинні носити маски у всіх громадських місцях в районах зі значним або високим рівнем передачі інфекції. В інших регіонах ця рекомендація стосується лише тих вакцинованих, котрі мають ослаблений імунітет, або схильні до підвищеного ризику важкого захворювання COVID-19, — вказує інфекціоніст Ольга Голубовська.

За її словами, CDC рекомендує у США носити маски в навчальних закладах співробітникам, учням і відвідувачам незалежно від статусу вакцинації. Разом з тим, повністю вакцинованим людям не потрібно тестуватися до і після мандрівок або сидіти на карантині.

Зміна рекомендацій пов’язана з тим, що повністю вакциновані люди, інфіковані варіантом «Дельта», можуть передавати вірус іншим. Особи з ослабленим імунітетом можуть мати слабшу імунну відповідь на вакцини від COVID-19 і повинні дотримуватися всіх заходів безпеки, — підсумовує Голубовська.

Разом з тим, американцям радять не відмовлятися від активного відпочинку на відкритому повітрі.