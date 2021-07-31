Україна із задоволенням імплементує “формулу Штайнмаєра” - Резніков

https://racurs.ua/ua/n158163-ukrayina-iz-zadovolennyam-implementuie-formulu-shtaynmaiera-reznikov.html

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«Формулу Штайнмаєра» може імплементувати в своє законодавство Україна у разі, якщо це буде єдиною умовою для початку врегулювання війни на Донбасі.

Таку думку висловив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». За його словами, для імплементації формули, яка передбачає проведення виборів на окупованих територіях Донбасу до повернення контролю над кордоном, треба вставити її в текст закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», що діє з 2015 року.

Немає жодних проблем. Якщо це єдина умова, я переконаний Україна із задоволенням на неї піде, — зазначив Резніков.

Він також наголосив, що імплементацію «формули Штайнмаєра» повинна обговорювати політична підгрупа Тристоронньої контактної групи, проте Кремль і підконтрольні Росії терористи наполягають ще й на переформатуванні українського закону про особливий статус Донбасу.

Дилема: або ми не повинні їх слухати, а взяти й імплементувати «формулу Штайнмаєра» — тоді чи не буде це вважатися порушенням процедур «комплексу заходів»? Це питання до наших європейських партнерів — якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави — чи означає це, що треба припинити відповідні консультації в ТКГ? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини мінських угод? Питання риторичне, — розмірковує Резніков.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Україну імплементувати «формулу Штайнмаєра».

Так звану «формулу» запропонував німецький політик й президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, який наполягає на проведенні місцевих виборів на підконтрольних Росії ОРДЛО нібито під наглядом ОБСЄ. Також «формула» передбачає надання тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім — після виборів — надання постійного особливого статусу окупованим РФ територіям. Окрім цього, «формула», ймовірно, регламентує оголошення повної амністії терористам та надання підконтрольним РФ сепаратистам статусу «народної міліції». У 2019 році в Києві та низці інших міст пройшли масові акції протесту проти «формули Штайнмаєра». Багато українців вбачають у такому плані капітуляцію України.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»