Вибух на шахті Ахметова — один гірник загинув, багато потерпілих

https://racurs.ua/ua/n158164-vybuh-na-shahti-ahmetova-odyn-girnyk-zagynuv-bagato-poterpilyh.html

Ракурс

Вибух на шахті, що належить шахтоуправлінню «Покровське» (група «Метінвест» Ріната Ахметава) прогримів 31 липня у селищі Удачне Донецької області. Внаслідок інциденту постраждали 10 гірників. Згодом стало відомо про смерть одного із потерпілих.

Вибух стався о 5.12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м, на шахті, що належить ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське». За попередніми даними, постраждали 10 шахтарів, вони госпіталізовані до Центральної районної лікарні Покровська, — повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Інформації про їхній стан у ДСНС немає. Причина та обставини події встановлюються.

Водночас група «Метінвест» оприлюднила заяву про те, що внаслідок вибуху на шахті постраждало четверо працівників шахтоуправління та шестеро співробітників підрядної організації.

Постраждало 10 осіб, з яких четверо — працівники шахтоуправління, а шестеро — працівники підрядної організації. Потерпілі дістали травми різного ступеня тяжкості. Від отриманих травм у лікарні померла одна особа — працівник підрядної організації. Решта людей, котрі перебували в шахті у момент вибуху, — під медичним наглядом, — йдеться у заяві групи компаній.



Створено комісію з розслідування причин аварії.

Нагадаємо, цьогоріч група «Метінвест» придбала додатковий пакет акцій найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля — «Покровської вугільної групи». До складу придбаних активів входять шахтоуправління «Покровське» і Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Спільно ці підприємства добувають вугілля, ведуть його збагачення і продають у вигляді вугільного концентрату. Вони розташовані на кордоні Дніпропетровської та Донецької областей.