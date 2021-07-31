Шварценеггер розповів, який “дивний” подарунок хоче на іменини

https://racurs.ua/ua/n158165-shvarcenegger-pokazav-yakyy-dyvnyy-podarunok-hoche-na-imenyny-foto.html

Ракурс

Арнольд Шварценеггер, всесвітньо відомий актор й колишній губернатор Каліфорнії, 30 липня відсвяткував 74-й день народження. На свої іменини він вирішив зайнятися пропагандою добра.

Підписники Шварценеггера отримали листа, в якому актор попросив робити добрі вчинки. Це, за його словами, буде найкращим подарунком на день народження.

Один раз щомісяця замість того, щоб думати про «себе», думайте про «нас»… Це може бути будь-що — зверніться до сусіда й скажіть, що ви поруч, якщо щось потрібно; запишіться волонтером у позашкільну програму; допоможіть дитині опанувати предмет, в якому ви добре тямите; допоможіть комусь із покупками; навчіть когось грати в шахи; зберіть сміття в парку чи на пляжі; підтримайте друга у скрутні часи; або якщо хтось не може дістатися до пункту вакцинації, підвезіть його. Зробіть одну єдину річ, — попрохав Шварценеггер.

Актор також зауважив, що не обов’язково обмежуватися одним добрим вчинком, а робити «стільки, скільки заманеться, проте один — це гарний початок».

З його слів, за такий подарунок він буде насправді вдячний. Шварценеггер додав, що особисто за допомогою програми Zoom подякує першим 10 людям, котрі напишуть йому про свої добрі діяння.