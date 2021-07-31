Адвокат Чауса прокоментував “змагання” СБУ і НАБУ за екс-суддю

https://racurs.ua/ua/n158166-advokat-chausa-prokomentuvav-zmagannya-sbu-i-nabu-za-eks-suddu.html

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Адвокат Миколи Чауса, колишнього судді-корупціонера, котрий «дивним чином» потрапив до України з Молдови, заявив, що правоохоронні органи досі не вийшли з ним на зв’язок, і не пустили його до клієнта, якого у липні нібито виявили у вінницькому селі.

Зі мною донині ніхто не контактував… На сьогоднішній момент ніхто не звертався і не повідомляв, що десь він (Чаус — ред.) знайшовся, або його кудись доставлятимуть, — цитує захисника Ростислава Кравця УНН.

За словами адвоката, він направив в усі необхідні структури і організації повідомлення з проханням вказати місцезнаходження затриманого.

Захисників до Чауса активно не допускають. Роблять усе аби виключити будь-які контакти з ним, — вказав інший адвокат екс-служителя Феміди Олександр Вишневий у коментарі УП.

Служба безпеки України офіційно так і не підтвердила, що Чаус у них. Водночас Національне антикорупційне бюро 30 липня оприлюднило відео переслідування авто СБУ з Чаусом.

Тим часом адвокат наголошує, що у разі процесуальних дій СБУ чи НАБУ зобов’язані повідомити про це захисників.

Нагадаємо, у п’ятницю ЗМІ писали, що скандального екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса доставили до Києва. Він нібито перебуває в будівлі на Аскольдовому провулку, де розташований слідчий ізолятор СБУ. Раніше НАБУ опублікувало звернення до «неназваних правоохоронців» із закликом передати Чауса детективам. Проте в Офісі президента заявили, що з огляду на резонансність справи Чауса, забезпечити його безпеку повинно СБУ.

9 серпня 2016 року суддю Чауса викрили на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 150 тис. дол., які він зберігав у скляних банках.

Джерело: УП, УНН.