Микола Чаус. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n158173-chaus-sam-pryyshov-do-nas-sbu.html

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Микола Чаус, затриманий екс-суддя, наразі отримує медичну допомогу. Про стан Чауса повідомили його дружину.

Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що суддя-втікач сам звернувся до правоохоронців. Про це повідомили в прес-службі органу.

Там розповіли, що наразі встановлюють обставини викрадення екс-судді Миколи Чауса, позбавлення його волі та шукають осіб, які це скоїли.

У відомстві наголосили на законності дій у справі з затриманням колишнього судді Чауса, спростувавши заяви про його викрадення. Там нагадали, що з травня 2021 року розслідують кримінальне провадження за фактами викрадення судді-втікача Чауса та незаконного переправлення його через державний кордон.

СБУ зауважили, що до них на гарячу лінію звернулася особа, яка повідомила, що до однієї із селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

Згодом слідчі СБУ отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що адвокат Миколи Чауса, колишнього судді-корупціонера, котрий «дивним чином» потрапив до України з Молдови, заявив, що правоохоронні органи досі не вийшли з ним на зв’язок, і не пустили його до клієнта, якого в липні нібито виявили у вінницькому селі.