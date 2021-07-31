Еліна Світоліна. Фото: Чемпион

https://racurs.ua/ua/n158172-svitolina-vyborola-istorychnu-peremogu-na-olimpiyskyh-igrah.html

Ракурс

Еліна Світоліна, перша ракетка України, виборола «бронзу» на Олімпіаді в Токіо. У матчі за третє місце українка переграла казахську тенісистку Олену Рибакіну.

Матч тривав дві години та 28 хвилин. Про це стало відомо з трансляції матчу.

Зустріч відбулася на центральному корті комплексу Ariake Tennis Park. Перший сет Світоліна програла з рахунком 1:6. У другому сеті результату зважився під час тай-бреку — в результаті сет закінчився з рахунком 7:6. Третій сет закінчився з рахунком 6:4 на користь українки. Ця олімпійська медаль стала першою для України в змаганнях із тенісу.

Це п’ята медаль українських атлетів на Олімпійських іграх в Токіо, і п’ята «бронза».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ольга Саладуха, чемпіонка світу у потрійному стрибку та народний депутат від «Слуги народу», провалилася на Олімпіаді в Токіо.

Українська спортсменка не змогла кваліфікуватися у фінал у перший день легкоатлетичної програми на Олімпійських іграх 2020 року. На змаганнях вона оновила особистий рекорд сезону — 13,91 м. Цього все ж виявилося недостатньо, щоб вийти у фінал змагань.