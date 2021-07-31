Принц Гаррі і Меган Маркл крокують стопами Обами в Білий дім - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n158171-prync-garri-i-megan-markl-krokuut-stopamy-obamy-v-bilyy-dim-zmi-foto.html

Ракурс

Кар'єра принца Гаррі та Меган Маркл у дечому повторює кар'єру екс-президента США Барака Обами та колишньої першої леді Мішель Обами. Обидва подружжя підписали контракти з видавництвами щодо публікації книг та угоди з американським провайдером медійних послуг Netflix. Також герцог і герцогиня Сассекські дали скандальне інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі, що свого часу робили й Обами. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

ЗМІ не виключає, що принц Гаррі та Меган Маркл мають амбітні плани — члени королівської родини Великої Британії, можливо, прагнуть осісти у Білому домі. Daily Mail нагадує, що торік герцог і герцогиня Сассекські прислухалися до порад Барака і Мішель Обами щодо життя за межами королівської родини.

Принц Гаррі знайомий з Обамами впродовж багатьох років, оскільки вони разом брали участь у різних гуманітарних проектах щодо реабілітації військових, зокрема в рамках міжнародних змагань ветеранів Invictus Games.

Водночас Меган Маркл — велика шанувальниця колишньої першої леді США, вона таємно відвідала виступ Мішель Обами у Лондоні в 2018 році.

Нагадаємо, покинувши Білий дім в 2017 році подружжя Обами заробило статок на продажі прав на публікацію своїх автобіографій, а також завдяки виступам, подкастам на Spotify (принц Гаррі і Меган Маркл також підписали контракт з цією компанією), створенні продюсерської компанії, участі у благодійних акціях.

У 2018 році Обами підписали багаторічний контракт на 50 млн дол. на виробництво кінострічок і документальних фільмів для Netflix. Статки пари оцінюються у 135 млн дол. Водночас угода Гаррі і Меган з Netflix склала приголомшливі 100 млн дол.

Джерело: Daily Mail.