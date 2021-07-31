Підозру у катуванні полонених під Іловайськом оголосили терористу ДНР

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Терористу ДНР заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні із захисниками України, захопленими у полон в «Іловайському котлі».

Про це інформує прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, громадянин України в одній із катівень, облаштованій в приміщенні окупованого управління СБУ в Донецькій області з серпня 2014 року по лютий 2015 року піддавав тортурам військових Національної гвардії та Збройних сил України, які потрапили у полон 24−25 серпня 2014 року в районі Іловайська.

Керований Росією терорист систематично бив військових руками, ногами і гумовим кийком. Також найманець утримував українців у нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вказані дії порушують міжнародне гуманітарне право (ст. 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, ст. 11 додаткового протоколу до Женевських конвенцій щодо захисту жертв збройних конфліктів).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук. Разом з тим Офіс генпрокурора не розкриває його прізвище.

Нагадаємо, напередодні святкування Дня Незалежності України у серпні 2014 року військові ЗСУ кілька разів спробували штурмувати Іловайськ, який контролювали росіяни. Після третьої спроби їм вдалося взяти частину міста, проте згодом туди зайшли додаткові загони регулярної армії РФ. Внаслідок цього захисники України потрапили в оточення.

Попри домовленості, 29 серпня, під час виходу з оточення за попередньо погодженим з Путіним «зеленим коридором», армія Кремля почала обстріл сил ЗСУ. Загинули, за даними Офісу генпрокурора, 366 українських воїнів, 429 — дістали поранення різного ступеню тяжкості, 300 — потрапили у полон. Прокуратура назвала єдиною причиною трагедії пряме вторгнення військ Росії.