Чи піде Кравчук з ТКГ через операцію на серці, вказали в уряді

https://racurs.ua/ua/n158169-chy-pide-kravchuk-z-tkg-cherez-operaciu-na-serci-vkazaly-v-uryadi.html

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Леонід Кравчук, екс-президент й чинний глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо конфлікту на Донбасі, вже місяць перебуває в реанімації після операції на серці. Чи реальне його повернення в ТКГ, розповів віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Була важка операція, вік. Але я оптиміст. Я дуже сподіваюся, що він пройде реабілітаційний період і зможе повернутися до виконання обов’язків, — цитує віце-прем'єра «Інтерфакс-Україна».

Резніков наголосив, що Кравчук залишається очільником української делегації в ТКГ. На час його відсутності сам Резніков (перший заступник Кравчука) та Олександр Мережко (заступник) удвох представлятимуть Україну. Чиновник також розповів, що зараз відбувається у політичній підгрупі ТКГ, робота якої заблокована Росією з лютого.

До онлайн-засідань підгрупи так звані запрошені Росією представники ОРДЛО підключають засуджену в Україні за тероризм Пирогову… Нами було публічно і письмово заявлено, що з такими людьми Київ консультації не проводитиме… Для нас це принципово, — зазначив Резніков.

Віце-прем'єр нагадав, що раніше вже був подібний інцидент, коли Кремль пробував садити на стіл переговорів терористів. Тоді екс-глава держави Леонід Кучма сказав, що не вестиме перемовини і пішов.

Те, що відбувається зараз — це спроба повторної провокації, спроба змусити нас сидіти з терористом за одним столом. А розуміючи, що ми відмовлятимемося — затягувати час і звинувачувати нас або щонайменше спробувати позбутися українських представників ОРДЛО — Сергія Гармаша, Костянтина Лібстера, Дениса Казанського і Вадима Горана, — підсумував чиновник.

Нагадаємо, Леонід Кравчук перебуває в реанімації після операції на серці. Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.