Пантера атакувала чоловіка на Полтавщині

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Пантера напала на чоловіка в екопарку на території села Ковалівка під Полтавою. Звір атакував 32-річного чоловіка ззаду та покусав його за голову. Нині потерпілий перебуває у лікарні, його прооперували, після чого він прийшов до тями. Стан пацієнта середнього ступеня тяжкості, стабільний. Правоохоронці взялися за розслідування цього інциденту.

Про це інформує прес-служба Національної поліції України.

Поліція вивчає обставини нападу пантери на чоловіка, що стався 29 липня в екопарку у селі Ковалівка… Потерпілого ушпиталено до обласної лікарні. Слідчо-оперативна група встановила, що під час нападу хижака людина перебувала у вольєрі, — йдеться у повідомленні правоохоронців.

За фактом нападу тварини поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України («порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства»).

Правоохоронці планують встановити, яким чином потерпілий потрапив до вольєра.

Нагадаємо, інцидент стався 29 липня. За словами очевидців події, чоловік знаходився біля кліток із хижаками. Потім очевидці побачили, як пантера сиділа на голові в чоловіка, котрий з візком розвозив корм. Працівники почали відганяти звіра від чоловіка, але той не одразу відпустив його голову.

За попередніми даними, потерпілий — ветеринар, котрий зайшов у клітку до пантери. У екопарку буцімто він не працював, а лише надавав консультаційні послуги, оскільки товаришує з власником екопарку. За версією працівників зоозакладу, хижак захищав потомство — у неї два тижні тому народилося двоє дитинчат. Нині екопарк працює, відвідувачів приймають.