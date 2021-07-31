Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вірастюк пожалівся, що на Прикарпатті мало бордів “Великого будівництва”

Вірастюк пожалівся, що на Прикарпатті мало бордів «Великого будівництва»

31 лип 2021, 12:30
999

Василь Вірастюк, народний депутат від «Слуги народу», під час наради в Івано-Франківську з чиновниками облдержадміністрації, головами місцевих громад та РДА щодо реалізації програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», поскаржився на відсутність багатьох інформаційних банерів та білбордів на ділянках доріг, що ремонтуються.

Ми проїхали 4 км дороги, на якій не встановлено жодного борда «Велике будівництво», хоча встановлені дорожні знаки про ремонт дороги і обмеження швидкості, — цитує Вірастюка місцеве видання «Курс».

«Слуга» також попросив постійно нагадувати підрядникам про необхідність встановлення інформаційних матеріалів.

Хотів би пригадати момент, де на техніці одного з підрядників були відсутні наклейки і будь-яка інформація про «Велике будівництво», — заявив Вірастюк.

На його думку, відсутність наліпок ініціативи Зеленського дає можливість «маніпулювати громадами».

Прошу перевірити наявність білбордів і висвітлення у соцмережах. Щоб кожен з підрядників обов’язково вказував, що це є програма президента «Велике будівництво», — підсумував Вірастюк.

Чиновники пообіцяли врахувати зауваження нардепа.


Нагадаємо, в рамках програми «Велике будівництво» в Івано-Франківській області цьогоріч реалізуються 13 об'єктів, 11 з них перехідні з попереднього року.

Джерело: «Курс»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів