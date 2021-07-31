Вірастюк пожалівся, що на Прикарпатті мало бордів “Великого будівництва”

https://racurs.ua/ua/n158167-virastuk-pojalivsya-scho-na-prykarpatti-malo-bordiv-velykogo-budivnyctva.html

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Василь Вірастюк, народний депутат від «Слуги народу», під час наради в Івано-Франківську з чиновниками облдержадміністрації, головами місцевих громад та РДА щодо реалізації програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», поскаржився на відсутність багатьох інформаційних банерів та білбордів на ділянках доріг, що ремонтуються.

Ми проїхали 4 км дороги, на якій не встановлено жодного борда «Велике будівництво», хоча встановлені дорожні знаки про ремонт дороги і обмеження швидкості, — цитує Вірастюка місцеве видання «Курс».

«Слуга» також попросив постійно нагадувати підрядникам про необхідність встановлення інформаційних матеріалів.

Хотів би пригадати момент, де на техніці одного з підрядників були відсутні наклейки і будь-яка інформація про «Велике будівництво», — заявив Вірастюк.

На його думку, відсутність наліпок ініціативи Зеленського дає можливість «маніпулювати громадами».

Прошу перевірити наявність білбордів і висвітлення у соцмережах. Щоб кожен з підрядників обов’язково вказував, що це є програма президента «Велике будівництво», — підсумував Вірастюк.

Чиновники пообіцяли врахувати зауваження нардепа.

Нагадаємо, в рамках програми «Велике будівництво» в Івано-Франківській області цьогоріч реалізуються 13 об'єктів, 11 з них перехідні з попереднього року.

Джерело: «Курс»