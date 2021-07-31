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Ракурс
Вирастюк пожаловался, что на Прикарпатье мало бордов «Большого строительства»

Вирастюк пожаловался, что на Прикарпатье мало бордов «Большого строительства»

31 июл 2021, 12:30
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Василий Вирастюк, народный депутат от «Слуги народа», во время совещания в Ивано-Франковске с чиновниками облгосадминистрации, председателями местных общин и РГА о реализации программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство», посетовал на отсутствие многих информационных баннеров и биллбордов на ремонтируемых участках дорог.

Мы проехали 4 км дороги, на которой не установлено ни одного борда «Большое строительство», хотя установлены дорожные знаки о ремонте дороги и ограничении скорости, — цитирует Вирастюка местное издание «Курс».

«Слуга» также попросил постоянно напоминать подрядчикам о необходимости установления информационных материалов.

Хотел бы вспомнить момент, где на технике одного из подрядчиков отсутствовали наклейки и любая информация о «Большом строительстве», — заявил Вирастюк.

По его мнению, отсутствие наклеек инициативы Зеленского дает возможность «манипулировать общинами».

Прошу проверить наличие биллбордов и освещение в соцсетях. Чтобы каждый из подрядчиков обязательно указывал, что это программа президента «Большое строительство», — подытожил Вирастюк.

Чиновники пообещали учесть замечания нардепа.


Напомним, в рамках программы «Большое строительство» в Ивано-Франковской области в 2021 году реализуются 13 объектов, 11 из них переходные с предыдущего года.

Источник: «Курс»

Источник: Ракурс


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