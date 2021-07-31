Пантера атаковала мужчину на Полтавщине

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Пантера напала на мужчину в экопарке на территории села Ковалевка под Полтавой. Зверь атаковал 32-летнего мужчину сзади и покусал его за голову. Сейчас пострадавший находится в больнице, его прооперировали, после чего он пришел в себя. Состояние пациента средней степени тяжести, стабильное. Правоохранители взялись за расследование этого инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Полиция изучает обстоятельства нападения пантеры на мужчину, которое произошло 29 июля в экопарка в селе Ковалевка… Пострадавшего госпитализировали в областную больницу. Следственно-оперативная группа установила, что во время нападения хищника мужчина находился в вольере, — говорится в сообщении правоохранителей.

По факту нападения животного полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины («нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия»).

Правоохранители планируют установить, каким образом пострадавший попал в вольер.

Напомним, инцидент произошел 29 июля. По словам очевидцев происшествия, мужчина находился у клеток с хищниками. Затем очевидцы увидели, как пантера сидела на голове у мужчины, который с тележкой развозил корм. Работники начали отгонять зверя от человека, но тот не сразу отпустил его голову.

По предварительным данным, пострадавший — ветеринар, который зашел в клетку к пантере. В экопарке он якобы не работал, а лишь предоставлял консультационные услуги, поскольку дружит с владельцем экопарка. По версии работников зоозаведения, хищник защищал потомство — у нее две недели назад родились два детеныша. Сейчас экопарк работает, посетителей принимают.