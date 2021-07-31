Покинет ли Кравчук ТКГ из-за операции на сердце, сообщили в Кабмине

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Леонид Кравчук, экс-президент и действующий глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по конфликту на Донбассе, уже месяц находится в реанимации после операции на сердце. Реально ли его возвращение в ТКГ, рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Была тяжелая операция, возраст. Но я оптимист. Я очень надеюсь, что он пройдет реабилитационный период и сможет вернуться к исполнению обязанностей, — цитирует вице-премьера «Интерфакс-Украина».

Резников отметил, что Кравчук остается главой украинской делегации в ТКГ. На время его отсутствия сам Резников (первый заместитель Кравчука) и Александр Мережко (заместитель) вдвоем представляют Украину. Чиновник также рассказал, что сейчас происходит в политической подгруппе ТКГ, работа которой заблокирована Россией с февраля.

К онлайн-заседаниям подгруппы так называемые приглашенные Россией представители ОРДЛО подключают осужденную в Украине за терроризм Пирогову… Нами было публично и письменно заявлено, что с такими людьми Киев консультации не будет проводить… Для нас это принципиально, — отметил Резников.

Вице-премьер напомнил, что ранее уже был подобный инцидент, когда Кремль пытался сажать на стол переговоров террористов. Тогда экс-глава государства Леонид Кучма сказал, что не будет вести переговоры и ушел.

То, что происходит сейчас — это попытка повторной провокации, попытка заставить нас сидеть с террористом за одним столом. А понимая, что мы будет отказываться — затягивать время и обвинять нас или по меньшей мере попытаться избавиться от украинских представителей ОРДЛО — Сергея Гармаша, Константина Либстера, Дениса Казанского и Вадима Горана, — подытожил чиновник.



Напомним, Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: «Интерфакс-Украина».