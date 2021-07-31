Подозрение в пытках пленных под Иловайском объявили террористу ДНР

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Ракурс

Террористу ДНР заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с защитниками Украины, захваченными в плен в «Иловайскому котле».

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Украины в одном из застенков, обустроенном в помещении оккупированного управления СБУ в Донецкой области с августа 2014 года по февраль 2015 года подвергал пыткам военных Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины, которые попали в плен 24−25 августа 2014 года в районе Иловайска.

Управляемый Россией террорист систематически избивал военных руками, ногами и резиновой дубинкой. Также наемник удерживал украинцев в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

В Офисе генпрокурора отметили, что указанные действия нарушают международное гуманитарное право (ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, ст. 11 дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв вооруженных конфликтов).

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Вместе с тем Офис генпрокурора не раскрывает его фамилию.

Напомним, накануне празднования Дня Независимости Украины в августе 2014 года военные ВСУ несколько раз попытались штурмовать Иловайск, который контролировали россияне. После третьей попытки им удалось взять часть города, однако впоследствии туда зашли дополнительные отряды регулярной армии РФ. В результате защитники Украины попали в окружение.

Несмотря на договоренности, 29 августа, во время выхода из окружения по предварительно согласованному с Путиным «зеленому коридору», армия Кремля начала обстрел сил ВСУ. Погибли, по данным Офиса генпрокурора, 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен. Прокуратура назвала единственной причиной трагедии прямое вторжение войск России.