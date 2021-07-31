Принц Гарри и Меган Маркл идут по стопам Обамы в Белый дом - СМИ

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Карьера принца Гарри и Меган Маркл в чем-то повторяет карьеру экс-президента США Барака Обамы и бывшей первой леди Мишель Обамы. Обе пары подписали контракты с издательствами на публикацию книг и соглашение с американским провайдером медийных услуг Netflix. Также герцог и герцогиня Сассекские дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри, что в свое время сделали и Обамы. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

СМИ не исключают, что принц Гарри и Меган Маркл имеют амбициозные планы — члены королевской семьи Великобритании, возможно, стремятся осесть в Белом доме. Daily Mail напоминает, что в прошлом году герцог и герцогиня Сассекские прислушались к советам Барака и Мишель Обамы о жизни за пределами королевской семьи.

Принц Гарри знаком с Обамами на протяжении многих лет, поскольку они вместе участвовали в различных гуманитарных проектах по реабилитации военных, в частности в рамках международных соревнований ветеранов Invictus Games.

В то же время Меган Маркл — большая поклонница бывшей первой леди США, она тайно присутствовала на выступлении Мишель Обамы в Лондоне в 2018 году.

Напомним, покинув Белый дом в 2017 году, Обамы заработали состояние на продаже прав на публикацию своих автобиографий, а также благодаря выступлениям, подкастам на Spotify (принц Гарри и Меган Маркл также подписали контракт с этой компанией), создании продюсерской компании, участии в благотворительных кампаниях.

В 2018 году Обамы подписали многолетний контракт на 50 млн долл. на производство кинолент и документальных фильмов для Netflix. Состояние пары оценивается в 135 млн долл. В то же время соглашение Гарри и Меган с Netflix достигло 100 млн долл.

Источник: Daily Mail.