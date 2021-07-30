Нардеп зі «Слуги народу» провалилася на Олімпіаді

Українська спортсменка Ольга Саладуха. Фото: НОК України

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Ракурс

Ольга Саладуха, чемпіонка світу у потрійному стрибку та народний депутат від «Слуги народу», провалилася на Олімпіаді в Токіо.

Українська спортсменка не змогла кваліфікуватися у фінал у перший день легкоатлетичної програми на Олімпійських іграх 2020 року. На змаганнях вона оновила особистий рекорд сезону — 13,91 м. Цього все ж виявилося недостатньо, щоб вийти у фінал змагань. Таким чином Саладуха завершила свої виступи на Олімпіаді. Про це повідомлялося під час трансляції Ігор.

Як відомо, Ольга Саладуха — чемпіонка світу 2011 року у потрійному стрибку та бронзовий призер ЧС 2013 року. «Золото» чемпіонатів Європи вона здобувала у 2010, 2012 та 2014 роках. На Олімпійських іграх вона виступає вже четвертий раз. На Іграх у Китаї вона показала результат 14,70 м, у Великій Британії — 14,41 м та в Бразилії — 13,97 м. Найкращий результат Саладухи на всіх змаганнях — 14,99 м.

Спортивну кар'єру спортсменка відновила після річної паузи, оскільки працювала у Верховній Раді.

На чемпіонаті України в Луцьку 2021 року Саладуха не змогла виконати жодної залікової спроби. Згодом очевидці стверджували, що вона одягнула нове взуття й зробила всі заступи.

Нагадаємо, 29 липня на Олімпіаді-2020 українка Еліна Світоліна у двох сетах програла в півфіналі Олімпіади-2020, але продовжить боротьбу за «бронзу». Світоліна поступилася чешці Маркеті Вондроусовій 3:6 і 1:6.