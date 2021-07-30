Ціна “золота” Олімпіади - неймовірні фото тренувань атлетів

https://racurs.ua/ua/n158130-cina-zolota-olimpiady-neymovirni-foto-trenuvan-atletiv-foto.html

Ракурс

Олімпійські ігри 2020 нині тривають у Токіо. Напередодні змагань спортсмени посилено тренувалися, оскільки, «без болю немає „золота“ Олімпіади».

Видання Daily Mail оприлюднило неймовірні фото підготовки атлетів до спортивних поєдинків. Зображення демонструють наслідки виснажливих навантажень на тіло — від вкрай зморшкуватих ступнів і долонь плавців, закривавлених рук важкоатлетів до м’язистих і вкритих венозною сіткою ніг велосипедистів.

Видання зауважує, що спортсмени з усього світу посилено готувалися задля перемоги в Олімпійських іграх. На своїх сторінках у соцмережах вони ділилися фотодоказами виснажливої праці, необхідної для формування фізичної витривалості організму.

Наприклад, у велосипедиста Роберта Форстемана з Німеччини завдяки спорту сильно розвинулася верхня частина ніг. Об'єм його стегон сягає 74 см, вони виглядають дуже масивними порівняно з литками.

Нагадаємо, на ХХХІІ Олімпійських іграх в Японії за медалі змагаються 157 українців у 25 видах спорту. Олімпіаду-2020 відклали на рік через пандемію коронавірусу. Проте вона зберегла свою назву і тепер триває у Токіо до 8 серпня. На попередній літній Олімпіаді, що відбулася у 2016 році у Ріо-де-Жанейро, Україна посіла загальне 31 місце, здобувши 11 медалей, з них дві золотих.

Джерело: Daily Mail