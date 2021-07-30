Цена «золота» Олимпиады - невероятные фото тренировок атлетов

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Ракурс

Олимпийские игры 2020 в эти дни продолжаются в Токио. Накануне игр спортсмены усиленно тренировались, поскольку «без боли нет „золота“ Олимпиады».

Издание Daily Mail опубликовало невероятные фото подготовки атлетов к спортивным соревнованиям. Изображения демонстрируют последствия изнурительных нагрузок на тело — от крайне морщинистых ступней и ладоней пловцов, окровавленных рук тяжеловесов до мускулистых и покрытых венозной сеткой ног велосипедистов.

Издание отмечает, что спортсмены со всего мира усиленно готовились к Олимпийским играм. На своих страницах в соцсетях они делились фотодоказательствами изнурительной и тяжелой работы, необходимой для формирования физической выносливости организма.

Например, у велосипедиста Роберта Форстемана из Германии благодаря спорту сильно развилась верхняя часть ног. Объем его бедер достигает 74 см, они выглядят очень массивными по сравнению с икрами.

Напомним, в ХХХІ Олимпийских играх в Японии за медали соревнуются 157 украинцев в 25 видах спорта. Олимпиаду-2020 отложили на год из-за пандемии. Однако она сохранила свое название и теперь проходит в Токио до 8 августа. На предыдущей летней Олимпиаде, состоявшейся в 2016 году в Рио-де-Жанейро, Украина заняла общее 31 место, получив 11 медалей, из них две золотых.

Источник: Daily Mail