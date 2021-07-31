Кейт Міддлтон і принц Вільям стурбовані через сина

Кейт Міддлтон. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n158176-keyt-middlton-i-prync-vilyam-sturbovani-cherez-syna.html

Ракурс

Кейт Міддлтон і принц Вільям занепокоїлися майбутнім свого старшого сина Джорджа, який є третім у черзі претендентом на престол і стане королем після свого батька.

Герцоги Кембриджські переживають через те, що над королівським спадкоємцем можуть знущатися інтернет-тролі. Про це повідомляє Us Weekly.

Кейт Міддлтон і принц Вільям усвідомлюють, що вони росли в інший час, коли не було соціальних мереж і цькування в інтернеті, а тому вирішили захистити дитину від уваги публіки.

Щодо старшої дитини вони ретельно підходять до вибору заходів, на яких він з’являється. Зазначається, що батьки не вимагають особливого ставлення до своїх дітей. У школі їхнього старшого сина називають Джорджем, а не принцом Джорджем.

Кейт Міддлтон і принц Вільям «хочуть, щоби їхні діти залишалися дітьми, але водночас прищеплюють їм хороші манери та вчать не сприймати свій статус як належне».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон з’явилася на публіці після довгої самоізоляції.

Джерело: Us Weekly