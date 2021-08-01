Боксер Мурад Алієв не погоджується зі своєю дискваліфікацією, фото: Greg Beacham

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Ракурс

На Олімпійських іграх, які відбуваються в Токіо, представник Франції боксер Мурад Алієв влаштував сидячий страйк на ринзі, після того, як його дискваліфікували через удари головою, котрі він завдав під час чвертьфінального поєдинку своєму супернику — британцю Фрэйзеру Кларку. На думку рефері, ці удари призвели до появи розсічень у Кларка.

Алієв зі своєю дискваліфікацією не погодився, почав лаятися і демонструвати непристойні жести, а згодом на знак протесту сів на ринг. Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляє видання «Спорт-Экспресс».

Алієв не хотів залишати ринг, але перервався на похід в туалет, після чого повернувся і продовжив протестну акцію.

Загалом його сидячий протест тривав близько години. Втім, на проведення турніру це не вплинуло — бій між Алієвим та Кларком був останнім перед тригодинною перервою.

Алієва за його поведінку можуть дискваліфікувати. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на співрозмовника серед організаторів Ігор.

Мурад Алієв може бути суворо покараний, дискваліфікований. Це визначиться пізніше, — зазначив співрозмовник агентства.

Алієв народився у Москві в 1995 році, у віці шести років разом із родиною переїхав до Франції. Він — чемпіон Франції та срібний призер Європейських ігор в Мінську.

Нагадаємо, сьогодні Україна здобула перше «срібло» на Олімпіаді в Токіо — український плавець Михайло Романчук став другим у запливі на 1500 м.

Джерело: «Спорт-Экспресс», ТАСС