Боксер Мурад Алиев не согласен со своей дисквалификацией, фото: Greg Beacham

https://racurs.ua/n158190-sidyachuu-zabastovku-na-olimpiade-ustroil-francuzskiy-bokser-foto.html

Ракурс

На Олимпийских играх, которые происходят в Токио, представитель Франции боксер Мурад Алиев устроил сидячую забастовку на ринге, после того, как его дисквалифицировали из-за ударов головой, которые он нанес во время четвертьфинального поединка своему сопернику — британцу Фрэйзер Кларку. По мнению рефери, эти удары привели к появлению рассечений у Кларка.

Алиев со своей дисквалификацией не согласился, начал ругаться и показывать неприличные жесты, а затем в знак протеста сел на ринг. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Алиев не хотел покидать ринг, но прервался на поход в туалет, после чего вернулся и продолжил протестную акцию.

В целом его сидячий протест продолжался около часа. Впрочем, на проведение турнира это не повлияло — бой между Алиевым и Кларком был последним перед трехчасовым перерывом.

Алиева за его поведение могут дисквалифицировать. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собеседника среди организаторов Игр.

Мурад Алиев может быть строго наказан, дисквалифицирован. Это определится позже, — отметил собеседник агентства.

Алиев родился в Москве в 1995 году, в возрасте шести лет вместе с семьей переехал во Францию. Он — чемпион Франции и серебряный призер Европейских игр в Минске.

Напомним, сегодня Украина получила первое «серебро» на Олимпиаде в Токио — украинский пловец Михаил Романчук стал вторым в заплыве на 1500 м.

Источник: «Спорт-Экспресс», ТАСС