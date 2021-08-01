Михайло Романчук, фото: НОК України

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Ракурс

Срібну медаль Олімпійських ігор, які зараз відбуваються у Токіо, здобув український плавець Михайло Романчук.

Романчук став другим у фіналі запливу чоловіків на дистанцію 1500 м, поступившись спортсмену з США Роберту Фінке. «Бронзу» здобув Флоріан Веллброк з Німеччини.

Спортсмени фінішували з такими результатами:

Фінке — 14:39:65;

Романчук — 14:40:66;

Веллброк — 14:40:91.

Сергій Фролов — ще один український плавець, який брав участь у запливі, фінішував восьмим.

Медаль Романчука стала першим «сріблом» України на Олімпіаді в Токіо. До цього українські спортсмени здобули п’ять бронзових нагород.

Варто додати, що Романчук 27 липня встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 м вільним стилем, показавши результат 7:41:28. Дистанція у 800 метрів вільним стилем була представлена на Олімпійських іграх уперше, тож попереднього олімпійського рекорду не було.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна 31 липня виборола «бронзу» на Олімпіаді в Токіо, здолавши представницю Казахстану Олену Рибакіну.