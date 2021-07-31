Світоліна. Фото: Кр

https://racurs.ua/ua/n158180-mene-povernuv-harakter-svitolina-pro-sviy-istorychnyy-uspih-na-olimpiadi.html

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Еліна Світоліна, українська тенісистка, емоційно відреагувала на свою звитягу в матчі за третє місце.

26-річна спортсменка здолала представницю Казахстану Олену Рибакіну та виборола бронзову медаль. Про свої емоції від гри вона розповіла «Суспільному».

За словами призерки, їй було важко повернуться в колію після програшів, але ця перемога була варта боротьби.

Я думаю, що саме характер мене повернув у матч. Ця перемога просто неймовірна. У першому сеті десь, напевно, нерви зіграли. У принципі, я була налаштована досить добре, але в тенісі взагалі непросто після програшу повертатися в турнір, тому що в нас усе йде навиліт, а тут гра за третє місце, — розповіла Світоліна.

Вона додала, що їй вдалося переломити хід подій у другому сеті та повернутися в третьому — на це тенісистка витратила багато сил.

Зараз стою — усе болить і ноги не тримають, але я рада, що змогла перемогти. Ця бронза для мене багато чого значить, — зауважила спортсменка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна, перша ракетка України, виборола «бронзу» на Олімпіаді в Токіо. У матчі за третє місце українка переграла казахську тенісистку Олену Рибакіну.