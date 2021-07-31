Свитолина. Фото: КП

https://racurs.ua/n158180-menya-vernul-harakter-svitolina-o-svoem-istoricheskom-uspehe-na-olimpiade.html

Ракурс

Элина Свитолина, украинская теннисистка, эмоционально отреагировала на свою победу в матче за третье место.

26-летняя спортсменка одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину и завоевала бронзовую медаль. О своих эмоциях от игры она рассказала «Суспільному».

По словам теннисистки, ей было трудно вернутся в колею после проигрышей, но эта победа стоила борьбы.

Я думаю, что именно характер меня вернул в матч. Эта победа просто невероятная. В первом сете где-то, наверное, нервы сыграли. В принципе, я была настроена достаточно хорошо, но в теннисе вообще непросто после проигрыша возвращаться в турнир, потому что у нас все идет навылет, а тут игра за третье место, — рассказала Свитолина.

Она добавила, что ей удалось переломить ход событий во втором сете и вернуться в третьем — на это теннисистка потратила много сил.

Сейчас стою — все болит и ноги не держат, но я рада, что смогла победит. Эта бронза для меня многое значит, — отметила спортсменка.

Напомним, ранее мы сообщали, что Элина Свитолина, первая ракетка Украины, завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Токио. В матче за третье место украинка переиграла казахскую теннисистку Елену Рыбакину.