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Ракурс
Коронавірус. Фото: istock

Штам «Дельта» завезли в Миколаїв із Туреччини та РФ

31 лип 2021, 18:15
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Коронавірус в Україні повертається — у Миколаєві виявили чотири випадки зараження індійським штамом коронавірусу «Дельта».

Інфікування виявили в громадян, які прибули з Росії та Туреччини. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Кім на своїй сторінці у Facebook.

На жаль, хвороба не відступає. Сьогодні стало відомо, що в Миколаєві виявили чотири випадки небезпечного штаму коронавірусу «Дельта, — заявив голова ОДА


За його словами, троє захворілих прибули з відпочинку в Туреччині, а один з інфікованих відвідував Російську Федерацію. Стан усіх хворих задовільний, вони перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Дельта» коронавірусу здатен інфікувати повністю вакцинованих людей. Такий висновок зробили в Центрі по контролю і профілактиці захворюваності (CDC) США на основі дослідження, проведеного в липні на території штату Массачусетс.

Джерело: Ракурс


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