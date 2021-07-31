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Ракурс
Коронавирус. Фото: istock

Штамм «Дельта» завезли в Николаев из Турции и РФ

31 июл 2021, 18:15
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Коронавирус в Украине возвращается — в Николаеве обнаружили четыре случая заражения индийским штаммом коронавируса «Дельта».

Инфицирование обнаружили у граждан, прибывших из России и Турции. Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Ким на своей странице в Facebook.

К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили четыре случая опасного штамма коронавируса «Дельта, — заявил глава ОГА.


По его словам, трое заболевших прибыли из отдыха в Турции, а один из инфицированных посещал Российскую Федерацию. Состояние всех больных удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Дельта» способен инфицировать полностью вакцинированных людей. Такой вывод сделали в Центре по контролю и профилактике заболеваемости (CDC) США на основе исследования, проведенного в июле на территории штата Массачусетс.

Источник: Ракурс


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