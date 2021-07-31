Нову партію CoronaVac завезли в Україну

Вакцина. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/ua/n158178-novu-partiu-coronavac-zavezly-v-ukrayinu.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу триває. Сьогодні, 31 липня, було доставлено ще 1,5 млн доз китайської вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Загалом Україна отримала майже 12 млн доз вакцин від різних виробників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Цього тижня ми прийняли 52 тис. 800 доз вакцини AstraZeneca, 430 тис. 560 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, учора 764 тис. 440 доз CoronaVac від Sinovac Biotech і саме зараз розвантажують ще один чартер із 1, 5 млн доз цієї вакцини, — написав Ляшко.

За словами міністра охорони здоров’я, в Україну від початку вакцинації проти COVID-19 прибули 11 млн 929 тис. 056 доз вакцин.

А це значить, що до кінця літа ми точно матимемо чим зробити обіцяні 10 млн щеплень, — зазначив міністр.



Ляшко нагадав, що наразі повний курс імунізації вакциною CoronaVac дозволяє в’їздити до значної кількості країн, зокрема Австрії, Фінляндії, Нідерландів, Іспанії, Греції, Словенії, Болгарії, Туреччини та Єгипту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наявність антитіл до коронавірусу в українців оцінив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я. За попередніми результатами дослідження, 40,5% громадян нашої країни вже мають антитіла до SARS-CoV—2.