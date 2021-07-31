Новую партию CoronaVac завезли в Украину

Вакцина. Фото: Новинарня

https://racurs.ua/n158178-novuu-partiu-coronavac-zavezli-v-ukrainu.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается. Сегодня, 31 июля, было доставлено еще 1,5 млн доз китайской вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech.

В целом Украина получила почти 12 млн доз вакцин от различных производителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

На этой неделе мы приняли 52 тыс. 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 тыс. 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вчера 764 тыс. 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины, — написал Ляшко.

По словам министра здравоохранения, в Украину от начала вакцинации против COVID-19 прибыли 11 млн 929 тыс. 056 доз вакцин.

А это значит, что к концу лета мы точно получим чем сделать обещанные 10 млн прививок, — отметил министр.



Ляшко напомнил, что сейчас полный курс иммунизации вакциной CoronaVac позволяет въезжать в Австрию, Финляндию, Нидерланды, Испанию, Грецию, Словению, Болгарию, Турцию и Египет.

Напомним, ранее мы сообщали, что наличие антител к коронавирусу у украинцев оценил Центр общественного здоровья Минздрава. По предварительным результатам исследования, 40,5% граждан нашей страны уже имеют антитела к SARS-CoV-2.