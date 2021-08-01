Українські рятувальники долучилися до боротьби з вогнем у Туреччині, фото: ДСНС

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Авіація ДСНС долучилася до боротьби з масштабними лісовими пожежами в Туреччині.

Україна 30 липня надіслала до Туреччини два пожежні літаки АН-32П із групою забезпечення у складі 14 осіб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах та залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії, — наголошують у відомстві.

Всього українські рятувальники вже здійснили 16 скидів води (128 т), з них 31 липня — 14 скидів (112 т).

Потужна лісова пожежа в Туреччині спалахнула 28 липня поблизу міста Манавгат у провінції Анталія. Вогонь швидко поширився на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.