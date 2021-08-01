Михайло Романчук, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n158194-milyony-za-zminu-gromadyanstva-proponuvaly-ukrayinskomu-olimpiycu-romanchuku.html

Ракурс

Михайло Романчук, український плавець, який сьогодні, 1 серпня, здобув срібну медаль Олімпійських ігор у Токіо за результатами запливу на дистанцію 1500 м, періодично отримував пропозиції зміни громадянства та мільйонних контрактів, проте він категорично відмовився від цього.

Батько спортсмена Михайло Романчук розповів про це в коментарі виданню Tribuna.com.

Михайлу щороку пропонували навіть мільйонні контракти за кордоном і зміну громадянства, — зазначив чоловік. — Михайло — українець. І крапка. Що у нас є, то і є.

За словами батька спортсмена, основну підготовку до Олімпіади він проходив у Дніпрі, де є «дуже хороший басейн».

Романчук виходець з Рівного, проте, за словами батька спортсмена, його вже можна фактично вважати жителем Хмельницького.

Там місцева влада і мер завжди йдуть назустріч і допомагають, в тому числі під час пандемії. Багато було зроблено того, що не було зроблено в його рідному Рівному, — зазначив він.



Нагадаємо, у запливі на 1500 м Романчук поступився спортсмену з США Роберту Фінке.

Джерело: Tribuna.com