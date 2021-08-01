Михаил Романчук, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n158194-milliony-za-smenu-grajdanstva-predlagali-ukrainskomu-olimpiycu-romanchuku.html

Ракурс

Михаил Романчук, украинский пловец, который сегодня, 1 августа, получил серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по результатам заплыва на дистанцию 1500 м, периодически получал предложения изменения гражданства и миллионных контрактах, однако он категорически отказался от этого.

Отец спортсмена Михаил Романчук рассказал об этом в комментарии изданию Tribuna.com.

Михаилу ежегодно предлагали даже миллионные контракты за рубежом и изменение гражданства, — отметил мужчина. — Михаил — украинец. И точка. Что у нас есть, то и есть.

По словам отца спортсмена, основную подготовку к Олимпиаде он проходил в Днепре, где есть «очень хороший бассейн».

Романчук выходец из Ровно, однако, по словам отца спортсмена, его уже можно практически считать жителем Хмельницкого.

Там местные власти и мэр всегда идут навстречу и помогают, в том числе во время пандемии. Много было сделано того, что не было сделано в его родном Ровно, — отметил он.

Напомним, в заплыве на 1500 м Романчук уступил спортсмену из США Роберту Финке.